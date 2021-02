Covid Italia, oggi 13.442 contagi e 385 morti: bollettino 6 febbraio

(Adnkronos)

Sono 13.442 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 febbraio, resi noti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 385 morti che portano il totale delle vittime a 91.003 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 282.407 tamponi, l'indice positività è al 4,76%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.110, con un calo di 32 unità.

I dati regione per regione

Lombardia - Sono 1.923 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Il numero di guariti/dimessi è pari a 1.766 persone.

Basilicata - Sono 87 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio. Si registrano altri 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.268 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. I lucani guariti sono 46.

Toscana - Sono 708 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio. Vengono registrati altri 11 morti.

Friuli Venezia Giulia - Sono 309 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 6 febbraio, in Friuli Venezia Giulia su 5.701 tamponi molecolari. Vengono segnalati altri 17 morti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (63) così come quelli in altri reparti (533). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Lazio - Sono 1.014 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti.

Sardegna - Sono 125 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 6 morti. Da lunedì l'isola tornerà zona gialla.

Puglia - Sono stati rilevati 926 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 29 morti.