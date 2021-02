Covid Italia oggi, 13.452 contagi e 232 morti: bollettino 21 febbraio

(Adnkronos)

Sono 13.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 232 morti che portano il totale a 95.718 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 250.986 tamponi, il tasso di positività sale al 5,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.094, con un aumento di 31 unità.

I dati regione per regione

Basilicata - Sono 66 i contagi al coronavirus in Basilicata oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri è stato registrato un morto. I nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 65 riguardanti residenti, fanno riferimento a un totale di 1.092 tamponi molecolari.

Toscana - "I nuovi casi" di covid oggi "registrati in Toscana sono 968 su 19.677 test di cui 14.363 tamponi molecolari e 5.314 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,92% (8,6% sulle prime diagnosi)". Da ieri sono stati registrati altri 15 morti. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Friuli Venezia Giulia - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 219 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,33%. Sono inoltre 1.677 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi (3,88%). I decessi registrati sono 8.

Sardegna - Sono 33 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 21 febbraio. Secondo il bollettino, si registrano altri 4 morti per covid. In totale sono stati eseguiti 1.533 test da ieri. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2,1%.

Lazio - Sono 1.048 i contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati della regione. Da ieri segnalati altri 15 morti. Roma registra meno di 400 nuovi casi, mentre a livello regionale aumentano le terapie intensive.

Emilia Romagna - Sono 1.852 in Emilia Romagna i casi di covid oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino che segnala altri 41 morti. Nella regione, zona arancione, sono stati eseguiti 20.349 tamponi nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,1%.

Puglia - Sono 758 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. I pazienti ricoverati sono 1.431 a fronte dei 1.415, aumentano quindi di 16. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 140.459.

Campania - Sono 1.658 i nuovi casi di coronavirus in Campania oggi, 21 febbraio. Tra i contagi da covid, 215 casi identificati da test antigenici rapidi e 115 sono risultati sintomatici. Secondo il bollettino, altri 14 morti.

Valle d'Aosta - Sono 5 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 126 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso, che porta il totale delle vittime a 414 da inizio pandemia.

Lombardia - Sono 2.514 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti, che portano il totale a 28.058 dall'inizio dell'emergenza covid-19 nella regione.

Veneto - Sono 718 i casi di coronavirus in Veneto oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti, che portano il totale a 9.712 dall'inizio dell'emergenza covid-19 nella regione.