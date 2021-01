Covid Italia, oggi 13.571 contagi e 524 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 13.571 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio, resi noti secondi i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 524 morti che portano il totale a 83.681 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 2.461 persone (-26 da ieri). I guariti in totale sono 1.806.932 (+25.015), gli attualmente positivi 523.553 (-11.971 da ieri).



I dati delle regioni

Veneto - Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell'alto numero di tamponi effettuati (44.314). Secondo il bollettino di oggi sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un'incidenza del 3%), che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 69 decessi, con totale a 8.256. Diminuiscono ancora i dati ospedalieri, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, -47 rispetto a ieri, e 338, -1 nelle terapie intensive.

Puglia - Sono 1.159 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio. Si registrano altri 25 morti. In crescita, quindi, i nuovi casi: ieri erano 850 su 12.422 tamponi, oggi il numero di test si attesta a 11.485.

Campania - Sono 968 i nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (68 dei quali sintomatici e 835 asintomatici) e 42 i morti inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Valle d'Aosta - Un nuovo decesso, che porta il totale complessivo a 399, e 359 positivi attuali, di cui 46 in ospedale, 2 in terapia intensiva e 311 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza da Coronavirus in Valle d'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Friuli - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.565 tamponi molecolari sono stati rilevati 464 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,13%. Sono inoltre 3.255 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 208 casi (6,39%). I decessi registrati sono 26; si riducono i ricoveri nelle terapie intensive (58) mentre quelli in altri reparti sono 693. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sardegna - Si registrano 5 nuovi decessi per Covid 19 in Sardegna, mentre i positivi in più sono 216. Nel bollettino dell’Unità di crisi regionale viene indicato a 5,14% il tasso di positività nell’Isola in base al rapporto casi positivi-numero dei tamponi.

Lazio - Sono 1.281 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti. I tamponi sono stati più di 12mila, mentre i guariti sono stati 3.267.

Piemonte - Sono 606 i nuovi contagi da Covid-19 e 43 i morti registrati oggi in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 165 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2466 (- 34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11257.

Sicilia - Sono 1.486 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 20.003 tamponi effettuati. Sono invece 2.269 le persone dimesse o guarite e 37 morti. In tutto nell'isola ci sono 46.707 positivi, 820 in meno rispetto a ieri, di questi 1.459 sono ricoverati in regime ordinario, 215 in Terapia intensiva e 45.033 in isolamento domiciliare.