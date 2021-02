Covid Italia, oggi 13.908 contagi e 316 morti: bollettino 12 febbraio

(Adnkronos)

Sono 13.908 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 316 morti, che portano il totale a 93.045 dall'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 305.619 tamponi, con un indice positività al 4,55%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.095, con un calo di 31 unità.

Medici

Salgono a 313 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Ornella Puxeddu, medico di medicina generale in pensione, attiva come libero professionista, è l'ultima vittima ricordata nell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Indice Rt sale

L’indice Rt in Italia sale a 0.95. Lo apprende Adnkronos Salute al termine della riunione della Cabina di regia sull’emergenza coronavirus. La scorsa settimana l’indice Rt era a 0.84. Secondo la bozza del report Iss-ministero -relativo al periodo 1-7 febbraio con dati aggiornati al 10 febbraio- l'indice Rt è superiore a 1 in 7 regioni. Per la seconda settimana, si evidenziano segnali in controtendenza: rallenta il calo dei nuovi casi e si rischia un nuovo rapido aumento diffuso. Nella mappa dell'epidemia in Italia, Umbria e provincia di Bolzano sono considerate a rischio alto. Sono 10 le regioni a rischio moderato, 9 quelle a rischio basso.

I dati regione per regione

Lombardia - Sono 2.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti. Il rapporto tra positivi e test si attesta al 6,5%. I tamponi effettuati sono 38.465 per un totale di 6.039.796.

Toscana - I nuovi casi di covid registrati in Toscana sono 727 su 19.158 test di cui 11.544 tamponi molecolari e 7.614 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,79% (7,6% sulle prime diagnosi). Secondo il bollettino, da ieri sono stati segnalati altri 17 morti.

Abruzzo - Sono 357 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi, 12 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Da inizio pandemia i casi positivi al Coronavirus sono stati 47043. Nelle ultime 24 ore sono stati 167 i dimessi/guariti.

Liguria - Sono 332 i nuovi positivi al Covid-19 oggi 12 febbraio in Liguria, a fronte di 4344 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. E questo il dato diffuso nel bollettino della task-force ligure per l'emergenza coronavirus sul territorio. E' di 8 invece il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore.

Piemonte - Sono 869 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 12 febbraio in Piemonte. E secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione ci sono stati 20 decessi. Degli 869 nuovi contagi, gli asintomatici sono 306.

Valle d'Aosta - Un decesso e nove nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Valle D’Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario diffuso dalla Regione.

Lazio - Sono 1.089 i nuovi positivi nel Lazio, dove si registrano 34 morti nelle ultime 24 ore.

Emilia Romagna - Sono 1.538 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio. Si registrano altri 27 morti.

Sardegna - Sono 87 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 8 morti.

Marche - Sono 515 i contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio.

Basilicata - Sono 94 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri sono registrati altri 4 morti. Secondo i dati, i nuovi casi -compresi 90 riguardanti residenti in Basilicata- sono stati riscontrati su un totale di 963 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata.

Campania - Sono 1.637 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 15 morti, di cui 5 avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri. I tamponi processati sono 18.393. La percentuale di positività è pari all'8,9%.

Sicilia - Sono 491 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. Da ieri i guariti nella Regione sono stati 1.818. I tamponi sono stati 23.091 nelle ultime 24 ore.