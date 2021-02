Covid Italia oggi, 14.931 contagi e 251 morti: bollettino 20 febbraio

(Adnkronos)

Sono 14.931 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 251 morti, che portano il totale a 95.486 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 306.078 tamponi, l'indice di positività è al 4,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.063 (+4 da ieri).

Medici

Salgono a 326 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Vincenzo Di Benedetto, medico di famiglia, è l'ultima vittima ricordata nell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

I dati regione per regione

Toscana - Sono 953 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio, secondo il bollettino regionale. Si registrano altri 15 morti. Tra i nuovi positivi, 929 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 129.585 (87,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.471 tamponi molecolari e 8.101 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,4% è risultato positivo.

Basilicata - Sono 91 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri due morti a Nova Siri e Potenza, mentre i guariti sono stati 74. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.302 tamponi molecolari. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.329, di cui 3.246 in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stato di 352 persone.

Valle d'Aosta - Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri è stato registrato un morto per Covid. Nella Regione sono stati analizzati 119 tamponi nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il totale delle vittime è stato di 414.

Puglia - Sono 905 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti. I tamponi effettuati sono stati 9.880 da ieri. I nuovi contagi sono stati da ieri 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i nuovi casi erano 874 su 9.141 tamponi.

Emilia Romagna - Sono 1.724 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti. Da ieri sono stati fatti 31.943 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. I guariti sono stati 1.489 nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 198.733 persone.

Calabria - Sono 218 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria. Secondo il bollettino di oggi, 20 febbraio, si registrano altri 2 morti.