Covid Italia oggi, 15.267 contagi e 354 morti: bollettino 15 marzo

(Adnkronos)

Sono 15.267 i contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 15 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri registrati altri 354 morti, un dato che porta a 102.499 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 179.015 tamponi, l'indice di positività è a 8,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 3.157 (+ 75 da ieri). La regione che ha fatto registrare l'incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è l'Emilia Romagna con 2.822 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 2.185 e dalla Campania con 1.823.

I DATI REGIONE PER REGIONE

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 302.148 casi di positività, 2.822 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.767 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. "La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri – del 17,9%, in linea con quella dello scorso lunedì – non è indicativa dell’andamento generale – avverte la Regione -, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo". Si registrano 61 nuovi decessi.

SARDEGNA - Sono 74 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. 20.488 i test in più eseguiti. Il tasso di positività nell'Isola scende allo 0,4%. Risale il numero deli pazienti ricoverati, 176 (+5), mentre restano 27 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.632, 302 quelle in più guarite.

PIEMONTE - Sono 1.742 i contagi di coronavirus registrati oggi marzo in Piemonte e 19 i decessi. Secondo il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione i nuovi casi (di cui 158 dopo test antigenico) sono pari al 12,3% dei 14.163 tamponi eseguiti, di cui 7.156 antigenici.

ABRUZZO - Sono 329 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Abruzzo di cui 74 con meno di 19 anni, mentre 10 sono i morti per covid secondo quanto riportato nel bollettino di oggi 15 marzo. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12806 (-34 rispetto a ieri). Ricoverate in ospedale 685 persone (+12 rispetto a ieri), 87 (-6 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre 12034 (-40 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

LAZIO - Sono 1.536 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, lunedì 15 marzo. Registrati inoltre altri 20 morti. 664, invece, i guariti nella Regione. 800 i nuovi casi nella sola città di Roma.

PUGLIA - Sono 715 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 34 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 4.707 test. I dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, segnalano una netta diminuzione dei nuovi contagi ma anche dei tamponi.

CALABRIA - Sono 213 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 4 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 585.008 soggetti per un totale di 621.131 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 41.398. Diminuiscono di 2 unità i pazienti in terapia intensiva, mentre aumentano di 130 le persone guarite.

LOMBARDIA - Sono 2.185 i contagi da coronavirus in Lombardia (di cui 126 'debolmente positivi') oggi, 15 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano 79 morti, che portano a 29.299 il numero dei decessi dall'inizio dell'epidemia. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 10,1%). Quanto ai tamponi effettuati, sono 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) per un totale di 7.354.998. I pazienti guariti/dimessi sono 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 728 (+14) e quelli ricoverati non in terapia intensiva a 6.198 (+121).

VALLE D'AOSTA - Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi contagi portano a 8341 il numero complessivo delle persone risultate positive da inizio pandemia. Il dato è contenuto nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala che i casi attualmente positivi sono 333, +31 rispetto a ieri, i guariti sono 7591, +5 rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 83.660, +150, di cui 6365 processati con test antigienico rapido. Le vittime da inizio epidemia ad oggi registrate in Valle d’Aosta sono 417.

VENETO - Sono 841 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 15 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 10 morti, un dato che porta a 10.116 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.733 tamponi, con un indice di positività del 7,17% (ieri i nuovi positivi in Veneto erano 1.587 a fronte di 26.895 tamponi). Zaia ha ricordato che compresi i pazienti non Covid sono 485 i posti attualmente occupati nelle terapie intensive in Veneto. "Se tornassimo a febbraio avremmo esaurito i posti in terapia intensiva, dovremmo portare i malati fuori regione. Abbiamo fatto una programmazione per migliaia di terapie intensive quindi riusciamo ancora a tenere, ma ne abbiamo quasi metà coperte", ha evidenziato Zaia.

TOSCANA - Sono 1.106 i nuovi contagi da coronavirus e 11 i morti in Toscana oggi 15 marzo, secondo i dati del bollettino della Regione. I 1.085 casi confermati con tampone molecolare e i 21 da test rapido antigenico portano il numero totale a 174.088 dall'inizio della pandemia di Covid-19. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.923 tamponi molecolari e 1.787 tamponi antigenici rapidi, di questi l’8,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un'età media di 82,5 anni.

MARCHE - Sono 415 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.653 tamponi: 1.251 nel percorso nuove diagnosi (di cui 153 nello screening con percorso antigenico) e 1.402 nel percorso guariti. Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 369 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.214 tamponi molecolari, con un indice di positività dell'11,48%. Sono inoltre 444 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (6,53%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 70 mentre quelli in altri reparti risultano essere 532.



BASILICATA - Sono 67 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 e zero i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata, secondo quanto rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Dei nuovi contagi, su un totale di 675 tamponi molecolari, 66 riguardano residenti. Non risultano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 36. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.898 (+30), di cui 3.724 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.789 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 374 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 174 (+14). Sale da 16 a 17 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 260.746 tamponi molecolari, di cui 240.823 sono risultati negativi, e sono state testate 158.614 persone.