Covid Italia, oggi 15.479 contagi e 353 morti: bollettino 19 febbraio

(Adnkronos)

Sono 15.479 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 348 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 297.128 tamponi, l'indice di positività è al 5,2%. I pazienti in terapia intensiva sono 2.059 (+14).

Medici

Salgono a 325 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Graziano Ghirelli, oncologo, è l'ultima vittima ricordata nell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

I dati regione per regione

Basilicata - Sono 142 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 136 riguardanti residenti, su un totale di 1.642 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata.

Toscana - Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Abruzzo - Sono 494 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 19 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri, registrati altri 9 morti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 47 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo.

Valle d'Aosta - Sono 8 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 174 tamponi, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi, con il totale delle vittime da inizio pandemia che è di 413 persone.

Friuli Venezia Giulia - Sono 228 i nuovi casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 19 febbraio, su 5.957 tamponi molecolari. Secondo il bollettino, si registrano altri 11 morti.

Puglia - Sono 874 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 febbraio, su 9.141 tamponi. Da ieri, secondo il bollettino regionale, altri 19 morti. Tra i nuovi casi positivi, 359 sono in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Marche - Sono 488 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi nelle Marche, secondo i dati dell'ultimo bollettino, dopo aver analizzato 5.145 tamponi (compresi test ripetuti sulla stessa persona e percorso guariti). Sono 82 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Emilia Romagna - Sono 1.821 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.716 tamponi. La percentuale di positivi è pari al 5,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, due in più rispetto a ieri, 1.902 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri i guariti sono 1.758 per un numero totale di 197.244.

Lazio - Sono 990 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 38 morti.