Covid Italia, oggi 15.746 contagi e 331 morti: bollettino 11 aprile

Sono 15.746 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, in base alla tabella sul sito del ministero della Salute, altri 331 morti che portano il totale a 114.254 dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 253.100 tamponi, l'indice di positività è al 6,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.585.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.675 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 19 morti. A Roma, segnalati 700 casi. "Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-2.424) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.675 casi positivi (+212), 19 i decessi (-16) e +1.985 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700", dice l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Nelle province si registrano 410 casi e sono 10 i decessi nelle ultime 24h. A Latina 203 nuovi contagi e 4 morti.A Frosinone si registrano 111 nuovi casi e 5 decessi. A Viterbo 45 nuovi positivi e 1 morto. Nella Asl di Rieti si registrano 51 nuovi casi.

PUGLIA - Sono 1.359 i contagi oggi. Da ieri, registrati altri 15 morti Sono 52.047 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.558 (+489). I pazienti ricoverati sono 2.249 mentre ieri erano 2.230 (+19).

LOMBARDIA - Sono 2.302 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 77 morti, che portano il totale a 31.753 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 79.480, con un incremento di 442 unità.

CALABRIA - Sono 593 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11 aprile, in Calabria. I dati sono stati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare 38 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 440 guariti/dimessi e 6 morti.

ABRUZZO - Sono 259 i contagi secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati 3 morti. I positivi hanno età compresa tra 1 e 90 anni. Di essi 78 sono in provincia dell'Aquila, 45 in quella di Chieti, 31 in provincia di Pescara, 99 nel Teramano e 6 con residenza in accertamento. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 4.586 tamponi molecolari e 1.306 test antigenici. Sono 10.460 gli attualmente positivi (+234): 557 sono ricoverati in area medica (invariato), 65 ricoverati in terapia intensiva (-2) e 9838 in isolamento domiciliare (+236) con controllo da parte delle Asl. Sono complessivamente 55.299 i guariti (+22).

CAMPANIA - Sono 1.854 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Resi noti altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 17.231 tamponi molecolari. I sintomatici sono 649. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 27 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.774. I nuovi guariti sono 1.554, il totale dei guariti è 259.615. In Campania sono 145 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.569 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.170 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 40 morti, che portano il totale a 12.380 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 66.625, con un calo di 807 unità.

PIEMONTE - Sono 1.372 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 13 morti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i 1.372 nuovi casi (di cui 46 dopo test antigenico) sono pari all’8,7% dei 15.834 tamponi eseguiti, di cui 5.114 antigenici. Gli asintomatici sono 571 (41,6%). I casi sono 131 di screening, 892 contatti di caso, 349 con indagine in corso, 18 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 117 in ambito scolastico e 1.237 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 320 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.606 (-27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.446. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.993.896 (+15.834 rispetto a ieri), di cui 1.410.153 risultati negativi.

Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi.

TOSCANA - In Toscana sono 1.222 i contagi da coronavirus registrati oggi domenica 11 aprile (1.192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 209.208 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 30 decessi.

VENETO - Sono 871 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti, che portano il totale a 10.941 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 31.807, con un calo di 728 unità.

BASILICATA - In Basilicata sono 253 i contagi da coronavirus registrati oggi domenica 11 aprile (243 sono residenti), su un totale di 1.493 tamponi molecolari. Secondo il bollettino quotidiano della task force regionale ci sono anche 2 decessi, mentre sono cinque i comuni in zona rossa. Le persone decedute sono cittadini di Avigliano e Pomarico. I lucani guariti o negativizzati sono 107.

MARCHE - Sono 406 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4438 tamponi: 2416 nel percorso nuove diagnosi (di cui 561 nello screening con percorso Antigenico) e 2022 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 406 (93 in provincia di Macerata, 114 in provincia di Ancona, 123 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione).

SARDEGNA - Sono 369 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 4 morti, che portano il totale a 1.265 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 17.081, con un aumento di 287 unità.

VALLE D'AOSTA - Sono 42 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, non è stato registrato alcun decesso. Le vittime nella regione restano 436 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 1.110, con un calo di 32 unità.