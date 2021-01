(Adnkronos)

Sono 16.310 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 16 gennaio, nel bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri, secondo i dati, sono stati registrati altri 475 morti che portano il totale a 81.800 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

I dati delle regioni:

Lombardia - Sono 2.134 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 gennaio, della protezione civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 78 morti nella regione, che da domani sarà zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 35.317 tamponi. Gli attualmente positivi sono 57.998, inclusi 454 pazienti in terapia intensiva e altri 3.664 ricoverati con sintomi. I dimessi/guariti sono in tutti 428.393. Sale a 26.172 il totale dei decessi in Lombardia dall'inizio dell'emergenza, mentre i casi totali sono ora 512.563.

Veneto - Sono 1.929 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 73 morti.

Toscana - Sono 436 i nuovi casi di coronavirus in Toscana resi noti oggi secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti, 5 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 114.850 (90,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.354 tamponi molecolari e 5.172 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo.

Puglia - Sono 1.123 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo i dati diffusi dalla Regione. Nel bollettino si fa riferimento a 15 morti. Tra i nuovi positivi, sono 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. Tra i 15 decessi, 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Lazio - Sono 1.282 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 gennaio. Si registrano altri 36 morti nella regione, che da domani sarà zona arancione. "Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.282 casi positivi (-112), 36 i decessi e +1.625 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive e sono stabili i decessi, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600", ha spiegato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Emilia Romagna - Sono 1.674 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna, secondo il bollettino odierno. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 200.552 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.812 tamponi. Purtroppo, si registrano altri 48 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.705. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 368 nuovi casi, poi Modena (296), Rimini (178) Ferrara (155) e Reggio Emilia (155). Seguono Piacenza (119), Cesena (100); quindi Ravenna (92), Forlì (87), Parma (66) e il Circondario Imolese (58).