Covid Italia, oggi 16.424 contagi e 318 morti: bollettino 24 febbraio

(Adnkronos)

Sono 16.424 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 318 morti che portano il totale delle vittime a 96.666 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 340.247 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 11 in più i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che portano il totale delle persone nelle rianimazioni a 2.157. Calano invece i ricoverati con sintomi che sono 78 in meno e portano il totale dei pazienti nei reparti a 18.217.

Nuovo Dpcm di Draghi dal 6 marzo

Il nuovo Dpcm, il primo del premier Mario Draghi, entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile, come ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il provvedimento, ha aggiunto nelle comunicazioni al Senato e alla Camera, non determinerà un allentamento delle misure.

Medici

Salgono a 332 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Nicoletta Bianco, medico di famiglia, è l'ultima vittima ricordata dalla Federazione nazionale Ordini di medici chirurghi e odontoiatri. Nel suo 'elenco caduti' aggiornato online, la Fnomceo aveva già inserito oggi altri 3 nomi: Claudio Civardi, chirurgo generale, Giovanni Maria Ruiu, urologo e nefrologo, e Ubertino Testa, anestesista.

I dati regione per regione

Toscana - Sono 857 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 febbraio, secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 857 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Basilicata - Sono 169 i contagi da coronavirus in Basilicata, secondo il bollettino di oggi 24 febbraio, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso.

Friuli Venezia Giulia - Sono 317 i contagi da coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino del 24 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. I casi positivi sono stati rilevati su 5.912 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,36%.

Abruzzo - Sono 535 i nuovi contagi da covid 19 registrati oggi in Abruzzo di cui 83 in giovanissimi al di sotto dei 19 anni. Il bilancio dei morti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 52 e 93 anni ) di cui 2 riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi. Lo comunica il bollettino dell’Assessorato regionale alla Sanità. Il numero dei casi positivi salgono complessivamente a 52.299 dall’inizio dell'emergenza mentre il totale dei morti è ora di 1.662.

Sardegna - Sono 65 i nuovi contagi di Coronavirus e 7 i morti in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Complessivamente, i casi di positività al Covid 19 nella regione dall'inizio dell'emergenza sono 40.877.

Campania - Sono 2.185 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Si registrano altri 40 morti, un dato che porta a 4.219 i decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza Covid. I tamponi processati sono 21.366, di cui 3.568 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,22%.

Marche - Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Sale così a 65.053 il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia, 2.209 i morti.

Valle d'Aosta - Sono 14 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

Puglia - Sono 991 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 24 decessi.

Lazio - Sono 1.188 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio. Si registrano altri 38 morti.



Emilia Romagna - Sono 1.427 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Emilia Romagna oggi, 24 febbraio, su un totale di 42.169 tamponi eseguiti (il numero più alto da inizio pandemia) con una percentuale dei nuovi positivi del 3,4%. Aumentano ancora i morti che oggi sono 33 secondo il bollettino.