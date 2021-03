Covid Italia, oggi 19.749 contagi e 376 morti: bollettino 9 marzo

(Adnkronos)

Sono 19.749 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 376 morti, un dato che porta a 100.479 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di covid 19.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi, con un tasso di positività al 5,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ora 2.756, in aumento di 56 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi salgono a 22.393 (+562).

Sono 3.101.093 i casi totali di Covid in Italia dall'inizio della pandemia, mentre il totale dei dimessi/guariti sale a 2.521.731. La regione che ha fatto segnare l'incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.084 nuovi positivi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Emilia Romagna - Sono 2.429 i nuovi contagi in Emilia Romagna. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un’informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: "I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e +84 quelli nei reparti Covid". In tutto, i malati di Covid attuali sono 57.018, con un età media di 41 anni.

Marche - Sono 423 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione, nel bollettino quotidiano, fa sapere che sono stati testati 6041 tamponi: 3983 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2115 nello screening con percorso Antigenico) e 2058 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,6%).

Toscana - Sono 1.001 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 21 decessi. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 166.452 i casi di positività al coronavirus. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.424 (48 in più rispetto a ieri, più 3,5%), 209 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 3,5%). Sono 4.837 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Veneto - Sono 1.608 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. A fare il punto sui nuovi casi nella Regione è il governatore Luca Zaia. "In Veneto oggi abbiamo registrato 1.608 nuovi positivi con un'incidenza del 3,71% e, purtroppo, altri 29 decessi per un totale di oltre 10mila vittime dall'inizio dell'epidemia", ha spiegato nel corso del punto stampa.

Basilicata - Sono 186 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata. Registrato inoltre un altro morto. 2.012 i tamponi molecolari registrati ieri nella regione. I lucani guariti o negativizzati sono 56, di cui 25 a Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (39), Francavilla in Sinni (19), Teana (19), Potenza (13), Rionero in Vulture (11).

Valle d'Aosta - Sono otto i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Nessun nuovo decesso da ieri. Da inizio pandemia i casi positivi sono 8159, i casi positivi attuali 195, 6 in meno rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 184 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7547, 14 in più rispetto a ieri. I decessi complessivi da inizio emergenza sono 417.

Abruzzo - Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo. Registrati inoltre altri 12 morti. Sono complessivamente 57.954 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza.

Friuli Venezia Giulia - Sono 351 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti. Da ieri sono stati fatti 6.183 tamponi molecolari. La percentuale di positività è del 5,67%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 60, mentre quelli in altri reparti risultano essere 478. Da inizio pandemia i decessi sono stati 2.943.

Campania - Sono 2.709 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania, regione in zona rossa. Secondo il bollettino di oggi, 9 marzo, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 45 morti causati dal Covid. I tamponi del giorno sono 23.591, di cui 5.093 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'11,48%. Il totale dei positivi registrati dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Campania è 289.574 (di cui 8.978 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.126.088 (di cui 143.233 antigenici). Dei 45 nuovi decessi, 36 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale a 4.550. Sono 1.338 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 193.791. In Campania sono 144 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.444 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Calabria - Sono 149 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 570.477 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 605.274. Le persone risultate positive al Covid 19 sono in tutto 39.608. I dati di oggi fanno inoltre registrare 3 pazienti in più in terapia intensiva e altri 161 guariti/dimessi. I casi confermati oggi sono così distribuiti sul territorio: Cosenza 22, Catanzaro 9, Crotone 52, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 55.

Puglia - Sono 1.286 i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi 9 marzo in Puglia a fronte di 10.732 test effettuati. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 39 nuovi decessi.

Sardegna - Sono 146 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 3 morti. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.472 con un tasso di positività del 4%. Sono 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva.

Lazio - Sono 1.431 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 28 morti e 753 guariti.