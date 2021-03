Covid Italia, oggi 20.396 contagi e 502 morti: bollettino 16 marzo

(Adnkronos)

Sono 20.396 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 marzo, secondo i dati -regione per regione- del bollettino della Protezione Civile, pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 502 morti, che portano il totale a 103.001 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 369.375 tamponi, l'indice positività è al 5,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 3.256 (+99 da ieri).

Medici

Salgono a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. A quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il presidente dell'Ordine provinciale di Napoli, Silvestro Scotti, ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all'Ospedale del Mare.

I dati regione per regione

LOMBARDIA - Sono 4.235 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 81 morti. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid, 267 in più rispetto a ieri, anche in terapia intensiva, dove ci sono stati 37 ingressi in più. I dimessi e guariti sono stati 1.541 nelle ultime 24 ore.



LAZIO - Sono 1.497 casi i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino. Registrati inoltre altri 32 morti. 700 i casi nella sola città di Roma. 610 i guariti nelle ultime 24 ore. 44.294 i casi attualmente positivi a Covid-19 nella Regione, di cui 2.399 ricoverati, 294 in terapia intensiva e 41.601 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 208.300, i decessi 6.235 e il totale dei casi esaminati è pari a 258.829.

LIGURIA - Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti. I dimessi e guariti sono stati 550 nelle ultime 24 ore. A Genova ci sono stati 173 nuovi contagi, a Savona 62, a La Spezia 35 e 60 a Imperia.

ABRUZZO - Sono 212 i nuovi contagi di covid 19 registrati in Abruzzo, mentre 13 sono i pazienti morti secondo il bollettino diffuso oggi 16 marzo dall’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 675 i pazienti (-10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (invariato rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11610 (-424 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

EMILIA-ROMAGNA - Sono 2.184 i casi covid su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano inoltre 47 nuovi decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Ancora in aumento, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 378 (+5 rispetto a ieri), 3.516 quelli negli altri reparti Covid (+53).

CAMPANIA - Torna sopra quota 2mila il numero dei casi di coronavirus in Campania. Sono 2.656 i casi emersi nelle ultime 24 ore (di cui 466 identificati da test antigenici rapidi); di questi, 691 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 22.456, di cui 4.538 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all'11,82%. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 65 nuovi decessi, 31 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 34 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 165 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

SARDEGNA - Sono 79 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna. Registrato inoltre un morto. Il tasso di positività al covid si attesta ancora sotto l’1% (0,9%), 9.172 i test in più eseguiti. 1.198 in tutto i decessi nell'isola. Sono 172 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-4), 29 (+2) quelli in terapia intensiva.

PUGLIA - Si registrano 1.126 contagi da coronavirus e 30 morti. Si tratta di un aumento dei casi positivi a fronte però di una consistente crescita del numero dei test rispetto a ieri. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.963 tamponi sono stati rilevati 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia Bat, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 243 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 15 morti. 4.801 i tamponi molecolari effettuati con una percentuale di positività del 5,06%. Sono inoltre 5.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 429 casi (7,84%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 530. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

CALABRIA - Sono 311 i contagi di coronavirus registrati in Calabria. Secondo il bollettino quotidiano del dipartimento Tutela della Salute ci sono anche 4 morti, +1 terapie intensive e+209 guariti. Nella regione a oggi sono stati sottoposti a test 587.641 soggetti per un totale di 623.952 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 41.709 (+311 rispetto a ieri), quelle negative 545.932.

VALLE D'AOSTA - Sono 24 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrato inoltre un altro morto. Il totale complessivo dei casi da inizio pandemia nella regione sale così a 8.365. I casi positivi attuali sono 345, di cui 14 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 328 in isolamento domiciliare.

PIEMONTE - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2074 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 pari al 7,5 % dei 27.698 tamponi eseguiti, di cui 16.578 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 299 ( +23 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.169 (+99 rispetto a ieri). Sono 43 i decessi di persone positive.

VENETO - Sono 1.901 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 84 morti. 52.262 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un numero di nuovi positivi pari al 3,64%. 10.200 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. +131 i nuovi ricoveri, che portano il totale a 1.745.

BASILICATA - Sono 172 i casi di coronavirus registrati oggi 16 marzo in Basilicata. E secondo il bollettino quotidiano ci sono anche altri 6 decessi. Dei nuovi contagi, 166 riguardano residenti, su un totale di 1.833 tamponi molecolari. I decessi si sono verificati ad Avigliano (2), Francavilla in Sinni, Irsina, Pomarico, Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 128, di cui 50 a Potenza e 23 a Sant'Arcangelo.

TOSCANA - Sono 1.247 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. Da ieri, altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi).

MARCHE - Sono 529 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle Marche oggi, 16 marzo, secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5577 tamponi: 3402 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1270 nello screening con percorso Antigenico) e 2175 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,5%).

SICILIA - Sono 598 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. I dimessi e guariti sono stati 565. Il numero maggiore dei nuovi casi si è registrato a Palermo con 225 contagi ad ieri, seguita da Catania a 136 e Agrigento a 63.