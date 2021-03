Covid Italia, oggi 23.696 contagi e 460 morti: bollettino 25 marzo

Sono 23.696 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute fa riferimento a 460 morti, che portano il totale a 106.799 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 349.472 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è al 6,7%. Sono 260 gli ingressi in terapia intensiva e portano il numero dei ricoverati con coronavirus in rianimazione a 3.620. Il numero di posti letto occupati in più rispetto a ieri è di 32.

I DATI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 5.046 i nuovi casi e 100 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi/tamponi è all 8,4%. I tamponi effettuati sono 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) con un rapporto positivi/tamponi si attesta all'8,4%. I pazienti guariti/dimessi sono stati 3.040 da ieri. Sono stabili a 845 i ricoveri in terapia intensiva, mentre nei reparti Covid non di terapia intensiva sono 7.132. Per quanto riguarda le province, sono 1.325 i positivi registrati nella provincia di Milano, di cui 524 a Milano città. A Bergamo si registrano 388 casi, a Brescia 623, a Como 421, a Cremona 169, a Lecco 169, a Lodi 98, a Mantova 354, in provinca di Monza e Brianza 444, a Pavia 316, a Sondrio 106 e a Varese 495.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.070 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 58 morti. Dall’inizio dell’epidemia di Covid, nella Regione si sono registrati 324.394 casi di positività, 34.925 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%.

PUGLIA - Crescono di poco gli attuali positivi e i ricoverati. Su 12.807 test per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 2.033 casi positivi: 858 in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella provincia Bat, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Ieri erano 1.709 i contagi su 10.919 tamponi. Oggi sono stati registrati 37 decessi.

PIEMONTE - Sono 2.582 nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 40 morti. I nuovi casi positivi sono pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di cui 15.334 antigenici. Dei 2.582 nuovi casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%).

VENETO - Sono 1.861 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 25 marzo, secondo i dati del bollettino. Nelle ultime 24 ore, incidenza del 4% su 45.633 tamponi fatti da ieri. Vengono segnalati altri 25 morti, che portano i decessi totali a 10.467 dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55). Prosegue l'aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10).

CAMPANIA - Sono 2.068 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 62 morti. Nelle ultime 24 ore analizzati 20.766 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 9,95%.

BASILICATA - Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 25 marzo, in Basilicata su un totale di 1.169 tamponi molecolari. Zero i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 50 di cui 21 a Melfi. Aumentano le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sono 171 (+9): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 15 in medicina d'urgenza, 6 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid.

MARCHE - Sono 621 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 25 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella si fa riferimento a 5697 tamponi: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello screening con percorso Antigenico) e 2535 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 621 (133 in provincia di Macerata, 225 in provincia di Ancona, 138 in provincia di Pesaro-Urbino, 54 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

TOSCANA - Sono 1.518 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. Da ieri, registrati altri 22 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della regione. "Oltre 18mila vaccini somministrati nella sola giornata di ieri in Toscana, di cui 13mila alle persone con più di 80 anni", aggiunge Giani facendo il punto sulla campagna di vaccinazione.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 561 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. I tamponi molecolari da ieri sono stati 5.649 con una percentuale di positività del 9,93% e 3.177 rapidi antigenici con percentuale all'8,84%. I guariti da ieri sono stati 1.512. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 78, mentre quelli in altri reparti risultano essere 645. I decessi complessivamente ammontano a 3.199, con la seguente suddivisione territoriale: 691 a Trieste, 1.661 a Udine, 627 a Pordenone e 220 a Gorizia.

ABRUZZO - Sono 310 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 25 marzo, in Abruzzo, dove sale a 63541 il numero dei contagi dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 2067. Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.3%. Sono 621 i pazienti (-14 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 79 (-3 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9787 (-147 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

VALLE D'AOSTA - Sono 61 i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi, 25 marzo, in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti positivi al coronavirus da inizio epidemia a 8816. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala anche nessun decesso. I casi positivi attuali sono 649, + 22 rispetto a ieri, di cui 28 ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva, e 616 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti rispetto a ieri di 39 unità arrivando a 7748, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è pari a 90.571, + 887 rispetto a ieri, di cui 10.873 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi al Covid in Valle d’Aosta sono 419.

LAZIO - Sono 2.055 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 33 morti. A Roma registrati 900 casi. Nella Regione, "il valore Rt è a 0.99, con una riduzione del numero dei focolai. L'incidenza è di 205 nuovi casi per 100 mila abitanti. I tassi di occupazione dei posti letto sono poco sopra soglia". A fare il punto è l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Regione sono inoltre 49.061 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.763 ricoverati, 355 in terapia intensiva e 45.943 in isolamento domiciliare.

SARDEGNA - Sono 211 i nuovi contagi. Da ieri è stato registrato un morto. Sono stati fatti 3.546 test nelle ultime 24 ore. Sono stabili a 173 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 27 i pazienti in terapia intensiva, uno in più da ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.160. I guariti sono in tutto 29.177 (+79), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono al momento 185. Sul territorio dei 43.941 casi positivi complessivamente accertati, 10.956 (+50) sono a Cagliari, 6.938 (+31) nel Sud Sardegna, 3.623 (+27) a Oristano, 8.621 (+34) a Nuoro e 13.803 (+69) a Sassari.