Covid Italia, oggi 23.904 contagi e 467 morti: bollettino 31 marzo

I dati e la tabella della Protezione Civile. In Lombardia quasi 4.000 nuovi casi. La Sicilia ne registra 2.900 in 2 giorni. In Piemonte circa 2.300. Lazio a quota 1.800 contagi, 900 a Roma

Sono 23.904 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 31 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467 morti, che portano il totale a 109.346 vittime dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 3.943 i nuovi contagi in Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100 morti. In calo i ricoverati di 76 unità, aumentano gli ingressi in terapia intensiva, uno in più.

SICILIA - Dopo la mancata comunicazione dei dati di ieri, seguita all'inchiesta della procura di Trapani sui falsi dati diffusi dall'assessorato regionale alla Salute, la Sicilia registra 2.904 nuovi casi di Covid 19 in 48 ore. Sono invece 21 i morti e 380 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell'isola ci sono 19.920 positivi - 2.530 in più in due giorni - e di questi 891 sono ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 18.889 in isolamento domiciliare.

LAZIO - Sono 1.800 i nuovi casi nel Lazio. Nella regione si registrano 38 morti e 1.809 guariti. "Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

PIEMONTE - Sono 2.298 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 31 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella dell''Unità di Crisi, registrati altri 39 morti. I nuovi casi (di cui 312 dopo test antigenico) sono pari all'8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi, gli asintomatici sono 904 (39,3%). I casi sono 363 di screening, 1.395 contatti di caso, 540 con indagine in corso, 35 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 144 in ambito scolastico e 2.119 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.873 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.736.232 (+26.085 rispetto a ieri), di cui 1.354.361risultati negativi.

CAMPANIA - Sono 2.016 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 31 marzo. Registrati inoltre altri 38 morti, 23 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Effettuati nelle ultime 24 ore 19.182 tamponi molecolari (10,50% positivi). Dei 2.016 nuovi positivi, 538 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.024 tamponi antigenici.

Il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia sale a 5.363. Sono 3.066 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 238.809. In Campania sono 160 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati nei reparti di degenza.

TOSCANA - Sono 1.538 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi 31 marzo. Registrati inoltre 19 morti. Nella Regione, i nuovi casi di positività al Covid (1.475 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 195.374 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 161.919 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15% è risultato positivo. L'età media dei 1.538 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa.

CALABRIA - Sono 347 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. I dimessi e guariti sono stati 420. In leggera flessione le terapie intensive, un posto occupato in meno.

VALLE D'AOSTA - Sono 62 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta, secondo il bollettino di oggi 31 marzo. Registrato inoltre un morto. Il totale delle persone affette da virus da inizio epidemia nella Regione sale a 9.298. I casi positivi attuali sono 902 di cui 49 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva e 845 in isolamento domiciliare.

Secondo i dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, i guariti salgono a 7.971 in crescita di 61 unità rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 95.322, + 1.078 rispetto a ieri di cui 14.078 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 425.

SARDEGNA - Registrati 444 nuovi casi e un nuovo decesso. In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi, per un incremento complessivo di 18.625 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2,3%.

Si registra un nuovo decesso (1.234 in tutto). Sono invece 222 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 34 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141. I guariti sono complessivamente 29.680 (+77), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 192.

VENETO - Sono 2.317 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 marzo. Registrati inoltre altri 35 morti. 43mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (con un’incidenza del 5,28%). Crescono i ricoveri negli ospedali: 45 in più per le aree non critiche, mentre sono 3 i ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 2.241 posti letto ad oggi occupati da pazienti covid. I decessi registrati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono in totale 10.625.

MARCHE - Sono 807 i contagi di coronavirus registrati oggi 31 marzo nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione nel bollettino quotidiano ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2688 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,4%). Dei nuovi positivi, 260 si registrano in provincia di Macerata, 228 in provincia di Ancona, 125 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 76 in provincia di Ascoli Piceno e 61 fuori regione.

PUGLIA - Sono 1.962 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 31 marzo. Si registrano altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.847 tamponi e i nuovi casi di Covid sono così distribuiti sul territorio: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia Bat, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i casi erano 1.527 su 12.134 test. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.812 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test. Sono 141.343 i pazienti guariti mentre ieri erano 139.513 (+1.830). Sono 46.857 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 46.776 (+81). I pazienti ricoverati sono 2.100 mentre ieri erano 2.127 (-27).

BASILICATA - Sono 158 i nuovi contagi nella regione. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 1.324 tamponi molecolari. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (28) e Potenza (14). I lucani guariti o negativizzati sono 89, di cui 21 a Potenza e 15 a Matera. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.523 (+54), di cui 4.339 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.997 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 429 quelle decedute.

In deciso aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere, sono 184 (+16): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 19 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 14 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva. Lieve aumento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 13 a 14.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 644 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 31 marzo. Si registrano altri 16 morti nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 17 marzo. Su 7.651 tamponi molecolari sono stati rilevati 417 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 3.204 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 227 casi (7,08%).

ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 664. I decessi complessivamente ammontano a 3.307, con la seguente suddivisione territoriale: 707 a Trieste, 1.732 a Udine, 632 a Pordenone e 236 a Gorizia. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre quelli in isolamento scendono a 14.451.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.490 i nuovi contagi. Si registrano altri 58 morti. Dall’inizio dell’epidemia di Covid 19, nella regione si sono registrati 335.820 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.192 tamponi, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,7%. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.917. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a ieri), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 871.740 dosi; sul totale, 293.025 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.