Covid Italia, oggi 24.036 contagi e 297 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos)

Sono 24.036 i contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 5 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri si registrano altri 297 morti, che portano il totale delle vittime a 99.271 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 378.463 tamponi, con un tasso di positività al 6,35%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.525, con un aumento di 50 unità

I dati delle regioni

Veneto - Sono 1.505 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 5 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti.

Toscana - Sono 1.231 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana e 11 nuovi morti oggi, 5 marzo, secondo il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Covid 19 nella Regione.

Basilicata - Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi.

Abruzzo - Sono 473 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi, 5 marzo. Da ieri sono stati registrati altri otto morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.863 tamponi molecolari e 10.168 antigenici. La percentuale di positività è al 3,1%. Nella Regione i positivi sono in tutto 56.503. I guariti o dimessi da ieri sono 427.

Puglia - Sono 1.418 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino epidemiologico di oggi, 5 marzo. Sono stati registrati altri 19 morti nelle ultime 24 ore. Sono stati 10.530 i test registrati nelle ultime 24 ore.

Valle d'Aosta - Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi, 5 marzo. Da ieri non c'è stato alcun morto. Da inizio pandemia i casi positivi totali salgono così a 8098, quelli attuali sono, invece, 171, tre in più rispetto a ieri, di cui dieci ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 159 in isolamento domiciliare.

Friuli Venezia Giulia Sono 12 le vittime e 823 i nuovi contagi da Coronavirus segnalati oggi in Friuli Venezia Giulia, secondo quanto comunicato dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Lombardia - Sono 5.210 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti, che portano il totale a 28.638 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

Lazio - Sono 19 i morti e 1.525 i nuovi contagi da coronavirus segnalati oggi nel Lazio, secondo i dati del bollettino della Regione diffuso dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Campania - Sono 2.842 i nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania e 13 i nuovi morti secondo il bollettino diffuso oggi 5 marzo dall'Unità di crisi della Regione. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'11,22%.

Sardegna - Sono 89 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi. Sono 3.442 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che, nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si attesta al 2,5%.