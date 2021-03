Covid Italia, oggi 24.935 contagi e 423 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos)

Sono 24.935 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 423 morti. Da ieri sono stati eseguiti 353.737 tamponi, il tasso di positività è al 7%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.333 in terapia intensiva (+16 da ieri).

I dati regione per regione

LOMBARDIA - Sono 5.641 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 marzo, secondo i dati della Protezione Civile pubblicati nella tabella del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 92 morti, che portano il totale a 29.551 dall'inizio dell'epidemia di covid-19 nella regione.

PIEMONTE - Sono 2.357 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrati altri 45 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.357 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 387 dopo test antigenico), pari all'8,9 % dei 26.369 tamponi eseguiti, di cui 14.783 antigenici. Dei 2.357 nuovi casi, gli asintomatici sono 807 (34,2%). Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19.

LAZIO - Sono 1.963 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione. Ci sono inoltre 23 morti. A Roma 800 casi segnalati. "Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-1.688) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore Rt è in calo", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

VALLE D'AOSTA - Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale complessivo dei pazienti da inizio epidemia sale a 8.451. I casi positivi attuali sono 398, +29 rispetto a ieri di cui 22 ricoverati, due in terapia intensiva, e 374 in isolamento domiciliare.

SARDEGNA - Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino. Registrata inoltre una vittima. Sale al 3% il tasso di positività al Covid 19 nella Regione: l'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra 121 nuovi casi, un decesso e 3.631 test in più eseguiti. In ospedale sono ricoverati 170 pazienti (+7), 28 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615, 311 quelle in più guarite. Sono 42.845 i casi positivi complessivamente accertati.

PUGLIA - Oltre 2000 contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 marzo, secondo il billettino della regione: Da ieri, registrati altri 27 morti. Il numero dei casi positivi è in notevole crescita nonostante una quantità minore di test. Su 11.211 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 2.082 casi positivi. Sono stati registrati 27 decessi. Dato confortante quello sui pazienti ricoverati: sono 1801 mentre ieri erano 1.810 (-9).

VENETO - Sono 1.761 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 36 morti. 42.222 i tamponi eseguiti nella regione nelle ultime 24 ore, con i nuovi positivi pari al 4,7% dei test. Il numero totale dei positivi è di 361.008. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoveri totali ad oggi sono 1.821 (+14): 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive.

CALABRIA - Sono 404 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrati inoltre altri 6 morti. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 593.571 soggetti per un totale di 630.293 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono in totale 42.329 (+404 rispetto a ieri), quelle negative 551.242. Registrare +5 terapie intensive, +206 guariti/dimessi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.531 i nuovi contagi da Coronavirus nella regione. Da ieri sono stati registrati altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 37.765 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,7%. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.301. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 385, 4 in più rispetto a ieri, 3.551 quelli negli altri reparti Covid, 15 in più.



FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1059 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella sono inseriti altri 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.525 tamponi molecolari con 724 casi covid, il tasso di positività è dell'8,49 %. Sono inoltre 3.915 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 334 casi (8,53%). I decessi registrati sono 19; i ricoveri nelle terapie intensive sono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 545.

TOSCANA - Sono 1.513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani. "Continuiamo a tenere alta l’attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti", aggiunge il presidente della Toscana.

BASILICATA - Sono 184 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione che fa riferimento a un totale di 1.349 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 morti: si tratta di cittadini di Brienza, Policoro, Senise e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 41, di cui 13 a Matera. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 176 (+3). Scende da 14 a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

MARCHE - Sono 820 i contagi da coronavirus nelle Marche, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6168 tamponi: 3493 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1017 nello screening con percorso Antigenico) e 2675 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 820 (111 in provincia di Macerata, 319 in provincia di Ancona, 230 in provincia di Pesaro-Urbino, 86 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione).

CAMPANIA - Sono 2.507 i nuovi contagi da Covid-19 in Campania, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrati inoltre altri 13 morti. Dei 2.507 nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, 284 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Sono 619 i sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 26.207 (di cui 5.527 antigenici). In totale sono 313.273 i positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici).

ABRUZZO - Sono 462 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. I dimessi e guariti sono stati 1026 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati eseguiti fatti 833657 tamponi molecolari, 5964 in più rispetto a ieri, e 327420 test antigenici, 4106 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.6 per cento. Sono 667 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, lo stesso numero di ieri così come sono sempre 89 quelli in terapia intensiva, calcolati 5 nuovi ingressi e altrettante uscite. Del totale dei casi positivi, 14658 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila , 112 in più rispetto a ieri, 15515 in provincia di Chieti (+59), 16392 in provincia di Pescara (+197), 14136 in provincia di Teramo (+107), 499 fuori Regione (+10) e 187 (-26) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SICILIA - Sono 789 i nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Si registrano altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono 26.163 i tamponi processati. Gli attualmente positivi sono 15.461, mentre il totale dei decessi nella regione sale a 4.397. I ricoverati con sintomi sono 731, mentre si trovano in terapia intensiva 117 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 225 a Palermo, 202 a Catania, 63 a Messina, 43 a Ragusa, 58 a Trapani, 50 a Siracusa, 45 a Caltanissetta, 75 ad Agrigento e 28 a Enna.