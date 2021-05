Covid Italia, oggi 5.218 contagi e 218 morti: bollettino 21 maggio

Sono 5.218 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 maggio, secondo i dati regione per regione della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 218 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 269.744 tamponi, il tasso di positività è all'1,9%. Sono 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 9.925.



I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 847 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Sui 45.058 tamponi effettuati, i positivi sono l'1,8%. Ieri erano il 2,2%. Calano ancora i ricoverati, che in terapia intensiva sono 308, otto in meno. I pazienti Covid degli altri reparti sono 1.662, 93 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 998 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Milano con 241, Varese a 118 e Brescia a 93.

EMILIA ROMAGNA - Sono 412 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Sono stati quasi 22mila i tamponi nelle ultime 24 ore con una percentuale di positività dell'1,8%. I guariti o dimessi 903 da ieri. Due milioni e 323mila le dosi somministrate di vaccino contro il Covid. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 95, Parma a 79 e Modena a 65.

CAMPANIA - Sono 705 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 maggio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 107 decessi, 85 dei quali "si evincono da un'ulteriore e approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti" si legge nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania. Nel dettaglio, i nuovi casi di coronavirus sono stati registrati su 15.506 tamponi molecolari analizzati. Dei 705 nuovi positivi, 229 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.722 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.042 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Dall'inizio della pandemia da Covid-19 nella Regione sono stati superati i 7mila morti.

SARDEGNA - Sono 42 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 maggio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. I tamponi in più eseguiti sono 3.184, in ospedale sono 186 (-8) i pazienti, 35 (-2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.319, 175 quelle in più guarite. Dei 56.374 casi positivi complessivamente accertati, 14.725 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.592 (+12) nel Sud Sardegna, 5.136 (+6) a Oristano, 10.814 a Nuoro, 17.093 (+9) a Sassari.

LAZIO - Sono 471 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Sono stati 29.659 i test tra molecolari e antigenici. I guariti sono stati 1.671 da ieri. In calo di 5 unità l'occupazione delle terapie intensive. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,5% i casi a Roma città sono a quota 258. Livello di rischio scende a 'basso'" dice l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

CALABRIA - Sono 253 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 maggio. Registrati inoltre altri 4 morti. Nella Regione, ad oggi, sono stati sottoposti a test 773.638 soggetti per un totale di 841.708 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.555 (+253 rispetto a ieri), quelle negative 708.083, secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare 27 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri) e 232 guariti/dimessi.

PUGLIA - Sono 365 i contagi da coronavirus rilevati oggi, 21 maggio, in Puglia, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.415 tamponi effettuati per l'infezione da coronavirus. Scende sotto quota mille il numero dei pazienti ricoverati. Questo il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Dei contagi 92 sono stati in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 386 su 8.679 test. I morti 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce. Ieri i morti erano 30. Hanno perso la vita in tutto 6.360 persone.

Sono 208.578 i pazienti guariti mentre ieri erano 207.173 (+1.405). Sono 33.147 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 34.205 (-1.058).

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 13 nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. I positivi attuali sono 325, - 19 rispetto a ieri, di cui 22 ricoverati in ospedale e 303 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva.

I guariti rispetto a ieri sono saliti di 32 unità mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 112.746, + 423, di cui 30.584 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 471.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 maggio. Registrati inoltre altri 2 morti. Nella Regione, su 4.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.873 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,43%). Nella giornata odierna si registra un decesso a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 12 mentre scendono a 55 quelli in altri reparti, secondo quanto comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.777. I totalmente guariti sono 91.954, i guariti clinici 5.640 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.260. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.698 persone.

BASILICATA - In Basilicata sono 62 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (60 sono residenti), su un totale di 1.087 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 178. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.450 (-119), di cui 4.359 in isolamento domiciliare. Sono 20.314 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 91 (-6): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 26 in pneumologia, 2 in medicina d'urgenza, 0 in medicina interna Covid, 3 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 17 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 2 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 5.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 348.797 tamponi molecolari, di cui 320.269 sono risultati negativi, e sono state testate 199.545 persone. Dopo il monitoraggio sull'incidenza settimanale dei contagi nei singoli Comuni della Basilicata, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato un'ordinanza con cui revoca le misure di zona rossa nei Comuni di Anzi e Pietrapertosa, in provincia di Potenza, che quindi tornano in zona gialla.

VENETO - Sono 274 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.295 tamponi, il tasso di positività è dello 0,87%. I ricoverati covid nel complesso sono 868 (-35). In area non critica 770 persone (-34), i pazienti in terapia intensiva sono 98 (-1).

TOSCANA - Sono 392 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 maggio, e 11 i morti. I nuovi casi (sensibilmente meno dei 559 di ieri) portano a 238.734 il conto totale delle positività registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria, quindici mesi fa. Sono 12.288 le persone al momento positive in tutta la regione, il 4,5 per cento in meno rispetto a ieri e circa la metà rispetto ad un mese fa. Di queste i ricoverati sono 837 (40 meno nelle ventiquattro ore, diminuiti del 4,6 per cento), di cui 148 in terapia intensiva (dieci in meno, calati del 6,3 per cento). Crescono anche i guariti, altri 955, e raggiungono quota 219.845: il 92,1 per cento dei casi fino ad oggi registrati, lo 0,4 per cento in più rispetto a ieri. E si tratta di guariti a tutti gli effetti: non solo più senza sintomi o manifestazioni cliniche associate all'infezione, ma anche da un punto di vista virale, tutti certificati con tampone negativo. Undici sono i decessi segnalati nel bollettino odierno: otto uomini e tre donne, con un’età media di 84,4 anni.

MARCHE - Sono 176 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (32 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (58 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 374 test e sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

ABRUZZO - Sono 67 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti. Tra i nuovi casi, di età compresa tra 9 mesi e 89 anni, i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 13 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2465 (si tratta di 2 donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65198 dimessi/guariti (+177 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5830 (-113 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1086458 tamponi molecolari (+2561 rispetto a ieri) e 450388 test antigenici (+1547 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.6 per cento.

182 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 15 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5633 (-113 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Del totale dei casi positivi, 18419 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+31 rispetto a ieri), 19136 in provincia di Chieti (+17), 18036 in provincia di Pescara (+6), 17147 in provincia di Teramo (+11), 574 fuori regione (+1) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SICILIA - Sono 493 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Nelle ultime 24 ore i dimessi o guariti sono stati 1.480. Tra le province con il maggior numero di casi Catania a 145, Messina a 96 e Palermo a 90.