Covid Italia, oggi 6.659 contagi e 136 morti: bollettino 15 maggio

Sono 6.659 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 136 morti. I tamponi sono stati 294.686 tamponi, l'indice positività scende al 2,25%. Sono 1.805 i ricoveri in terapia intensiva (-55 da ieri), 63 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono stati 12.493, in calo di 557 da ieri.

LE REGIONI

LAZIO - Sono 621 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 5 decessi. Oggi nel Lazio "su oltre 14.000 tamponi (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). Le terapie intensive sono 233 (+2). Diminuiscono casi, decessi, e ricoveri. Aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma Città sono a quota 268, tra i dati più bassi dell’ultimo semestre". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

BASILICATA - Sono 120 i nuovi contagi al Covid rilevati oggi, 15 maggio, in Basilicata su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 187. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.072 (-70), di cui 4.953 in isolamento domiciliare. Sono 19.335 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 541 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 119 (-6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 3 in medicina d'urgenza, 6 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 342.423 tamponi molecolari, di cui 314.275 sono risultati negativi, e sono state testate 197.010 persone.

TOSCANA - Sono 491 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 491 su 24.061 test di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social. "Tutti i 15.269 estremamente vulnerabili e 7.471 relativi caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione registrati fino a ieri, stanno ricevendo un messaggio SMS con il codice per prenotare il proprio appuntamento sul portale. Vaccini attualmente somministrati: 1.637.471", aggiunge facendo il punto sulla campagna di vaccinazione nella regione.

MARCHE - Sono 149 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 15 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato nel dettaglio che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3677 tamponi: 2144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 711 nello screening con percorso Antigenico) e 1533 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 149 (11 in provincia di Macerata, 28 in provincia di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (30 casi rilevati), contatti in setting domestico (32 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (48 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (23 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 711 test e sono stati riscontrati 24 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

PUGLIA - Sono 567 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Da inizio emergenza le vittime sono state 6.254. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 9.984 tamponi. I guariti o dimessi sono stati 1.061 da ieri. I ricoverati sono 1.260, mentre ieri erano 1.321. Nella Regione i positivi sono stati 245.945 da inizio emergenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 530 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.013 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Sui 295 asintomatici, 173 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 19 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.485 tamponi molecolari, per un totale di 4.610.023. A questi si aggiungono anche 13.528 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.684 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 341.330. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 24.719 (-2.168 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 23.502 (-2.089), oltre il 95% del totale dei casi attivi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 68 i nuovi contagi rilevati oggi, 15 maggio, in Friuli Venezia Giulia, su 5.195 tamponi molecolari e 3.005 i test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 16, così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 74. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.314, i clinicamente guariti 5.609, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 5.691. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.472 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.039 a Trieste, 50.509 a Udine, 20.792 a Pordenone, 12.942 a Gorizia e 1.190 da fuori regione.