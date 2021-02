Covid Italia, 7.351 contagi e 258 morti: bollettino 15 febbraio

(Adnkronos)

Sono 7.351 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 258 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 179.278 tamponi, l'indice di positività è al 4,1%. Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva (+4 da ieri), mentre il totale dei dimessi/guariti sale a 2.237.290 (+11.771).

Leggi anche Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA

Sono 945 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti. Aumenta il numero di dimessi/guariti, da ieri sono stati 2.897. Le vittime del Covid nella Regione da inizio pandemia sono state 27.816. I casi in tutto sono stati 564.023.

LIGURIA

Sono 194 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 2312 i tamponi molecolari. Dal report quotidiano emergono in tutto 655 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 2 in più di ieri, dei quali 61 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 4396 persone.



TOSCANA

Sono 428 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 428 su 7.684 test di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,57% (9,6% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 725. "Continuiamo sempre a portare la mascherina ed evitare gli assembramenti, rendiamo insieme la Toscana sicura", aggiunge Giani nel post.

UMBRIA

Sono 109 i nuovi contagi da Coronavirus in Umbria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti.

PUGLIA

Sono 345 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. La Regione segnala altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.971 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 732 su 7.274. In tutto i morti, da quando è scoppiata la pandemia in Puglia, sono stati 3.621. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. Crescono ancora i pazienti guariti, oggi arrivati a 91.416 dagli 89.903 (+1.513) di ieri. Di conseguenza diminuiscono i casi attualmente positivi a 40.464 dai 41.654 (-1.190) di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati è di 1.504 rispetto ai 1.520 di ieri (-16). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 135.501.

MARCHE

Sono 128 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 15 febbraio, secondo il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (di cui 106 nello screening con percorso Antigenico) e 519 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%). I 128 contagi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 106 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%.

BASILICATA

Sono 29 i nuovi casi positivi al coronavirus, registrati oggi, 15 febbraio, in Basilicata di cui 28 riguardanti residenti, su un totale di 481 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è morta una persona di Melfi. I lucani guariti sono 43. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.213 (-26), di cui 3.137 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.315 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 342 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 76 (+2): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 7 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 8 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 223.172 tamponi, di cui 206.585 risultati negativi, e sono state testate 136.631 persone.

ABRUZZO

Sono 533 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 15 febbraio in Abruzzo. E secondo il bollettino odierno ci sono 12 morti. Sono complessivamente 48299 i contagi registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi hanno un'età compresa tra 4 mesi e 97 anni, comunica l’Assessorato regionale alla Sanità che chiarisce come il totale dei contagi delle ultime 24 ore risulta inferiore di 5 unità in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altre Regioni.

CAMPANIA

Sono 966 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 16 morti, di cui 9 avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri. I tamponi del giorno sono 9.509, di cui 795 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzati oggi è pari al 10,15%. I casi di coronavirus emersi in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici). Il totale delle persone morte in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.022. Sono 888 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 170.804. In Campania sono 107 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.281 quelli in reparti di degenza.

VALLE D'AOSTA

Nessun decesso e 9 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. La Regione segnala che da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7918. I casi positivi attuali sono 138, uno più di ieri, di cui 10 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 126 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7367, +8 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 73934, + 149, di cui 2265 processati con test antigenico rapido, Il totale complessivo delle vittime si attesta a 413 da inizio emergenza.

EMILIA ROMAGNA

Sono 1.391 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12.058 tamponi con una percentuale di positività dell'11,5%. Dall'inizio dell'epidemia i contagi sono stati 237.123. Aumentano, poi, i ricoveri. In terapia intensiva 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti Covid (+61). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.706 tamponi molecolari, per un totale di 3.186.022. A questi si aggiungono anche 11 test sierologici e 3.352 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.718 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 189.406.

CALABRIA

Sono 128 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 2 morti. In Calabria ad oggi sono stati fatti 555.254 tamponi. In terapia intensiva 22 persone, numero di ricoveri stabili rispetto a ieri e 132 guariti.

PIEMONTE

Sono 438 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti, di cui uno oggi. La percentuale di positività è al 4,3% sui 10.263 tamponi eseguiti. Da inizio pandemia ci sono stati, quindi, 237.872 contagi, di cui 21.118 ad Alessandria, 12.348 ad Asti, 8.140 a Biella, 32.342 a Cuneo, 18.591 a Novara, 124.925 a Torino, 8.767 a Vercelli, 8.600 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.859 sono in fase di elaborazione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 144 ( + 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.933 (+ 20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.232. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.745.340 (+10.263 rispetto a ieri), di cui 1.088.884 risultati negativi.

Il totale delle vittime è 9.145 morti in Regione da inizio pandemia. I pazienti guariti sono complessivamente 216.418 in aumento di 459 unità rispetto a ieri.

SARDEGNA

Sono 56 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 6 morti. Nella Regione il tasso di positività è oggi allo 0,1%. I tamponi eseguiti sono stati 43.366 .

I pazienti ricoverati sono 320, 25 in terapia intensiva in calo di 2 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.600, quelle in più guarite sono 333. Dei 40.263 casi positivi complessivamente accertati, 9.438 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.457 (+3) nel Sud Sardegna, 3.422 (+7) a Oristano, 8.016 (+19) a Nuoro, 12.930 (+3) a Sassari.

LAZIO

Sono 760 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti e 1.885 guariti. Roma sotto i 400 casi nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti da ieri nella Regione sono stati 11mila. "Diminuiscono i casi, i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive, mentre salgono i decessi" ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%".

Nella Regione sono 38.430 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.090 ricoverati, 254 in terapia intensiva e 36.086 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 176.129, i decessi 5.506 e il totale dei casi esaminati è pari a 220.065.