Covid Italia, oggi 7.925 contagi e 329 morti: bollettino 1 febbraio

(Adnkronos)

Sono 7.925 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 1 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 329 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 142.419 tamponi, l'indice di positività è al 5,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.252, con un incremento di 35 unità.

Medici

Sale a 305 vittime il bilancio dei medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Leonardo Scalia, medico e science writer, e Antonio Luigi Cafagna, ginecologo in pensione, sono gli ultimi 'caduti' ricordati nell'elenco aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

I dati regione per regione

Toscana - Sono 373 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Toscana e 10 i decessi secondo il bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia.

Abruzzo - Sono 161 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Abruzzo, che fanno salire a 43007 il numero di positivi dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi.

Calabria Sono 195 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.



Valle d'Aosta - Un nuovo decesso, ad oggi complessivamente sono 405 e 3 nuovi contagi da Conìvid 19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Friuli Venezia Giulia - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi (10,02%). I decessi registrati sono 20.

Puglia - Sono 379 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti.

Emilia Romagna - Sono 1.051 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio. Si registrano altri 34 morti.

Piemonte - Sono 514 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio. Si registrano altri 11 morti.

Campania - Sono 994 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 36 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 nuovi decessi.

Sardegna - L’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi della Sardegna ha rilevato 123 nuovi casi di Covid 19 e 4 decessi: i tamponi in più eseguiti sono stati 2.075, con un rapporto casi positivi-tamponi che porta l’Isola ad un tasso di positività del 5,9%.

Lazio - "Oggi si registrano 717 casi positivi (-226), 38 decessi (-1) e +2.390 guariti. Diminuiscono dunque i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.