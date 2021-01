Covid Italia, oggi 8.561 contagi e 420 morti: bollettino 25 gennaio

(Adnkronos)

Sono 8.561 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 25 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 420 morti. che portano il totale a 85.881 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 143.116 tamponi, con un tasso di positività che sfiora il 6% (5,98). Nel calcolo sono compresi anche i test antigenici effettuati. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, dove rispetto a ieri ci sono 21 persone in più.

Leggi anche Covid Italia, i dati di oggi regione per regione

I dati delle regioni:

Lombardia - Sono 1.484 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I dimessi/guariti sono stati da ieri 4.465.

Liguria - Sono 164 i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 6 morti. 1637 tamponi molecolari effettuati e 1355 tamponi antigenici. In totale ad oggi i pazienti ospedalizzati in Liguria sono 689, 22 in meno di ieri, di cui 67 ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente si registrano 3849 persone in isolamento domiciliare.

Lazio - Sono 874 i contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi su 8mila tamponi. I morti di Covid sono stati 40 e 2.558 i guariti. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive" dice l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500. Superata la soglia dei 3 milioni di tamponi molecolari effettuati".

Toscana - Sono 422 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 24 gennaio, in Toscana. Lo annuncia su Facebook il governatore Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. I test eseguito sono 6.922,di cui 5.913 tamponi molecolari e 1.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10%. Si registrano 14 nuovi decessi.

Veneto - Sono 533 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti. I guariti/dimessi sono stati 1.677.

Basilicata - Sono 73 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 68 per residenti in Basilicata, su un totale di 551 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata sono decedute quattro persone, tre residenti a Potenza e una a Lauria, mentre i lucani guariti sono 38. I lucani attualmente positivi sono 6.711 (+26 rispetto al giorno precedente) di cui 6.619 in isolamento domiciliare. Sono 5.509 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 307 quelle decedute.

Puglia - Sono 401 i nuovi casi positivi al coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 32 morti. Come accade con i dati di ogni lunedì e dopo ogni domenica, sono in deciso calo i nuovi positivi al Covid19 nella Regione, ma è diminuito notevolmente anche il numero di test.

Emilia Romagna - Sono 1.164 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna secodo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 76 morti.

Abruzzo - Sono 69 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. Del totale odierno, 16 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 29341 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10196.



Campania - Sono 754 i nuovi positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Campania, solo 7 dei quali risultati sintomatici. I tamponi eseguiti sono 8.384, di cui 761 antigenici (di questi, 24 sono risultati positivi). Il totale dei positivi al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 214.776 (di cui 706 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.339.916 (di cui 13.436 antigenici). Sono 20 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione.

Friuli - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.120 tamponi molecolari sono stati rilevati 147 nuovi contagi. I morti sono stati 23, 6 dei quali sono avvenuti dal 24 dicembre scorso al 16 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti sono 686. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sale dunque a 2266 il numero totale delle vittime: 530 a Trieste, 1.070 a Udine, 514 a Pordenone e 152 a Gorizia. I totalmente guariti sono 49.197, i clinicamente guariti salgono a 1.483, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.825.

Calabria - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 475.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 501.278 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 31.279 (+207 rispetto a ieri), quelle negative 444.060. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 278 ricoverati (-1), 22 persone in terapia intensiva (+1), 20.604 guariti/dimessi (+503) e 572 decessi (+6).

Sardegna - Sono 207 i contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna secondo il bollettino odierno. Tre i morti di Covid da ieri. I tamponi sono stati 3.240. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 472 (+8 rispetto al dato di ieri), 48 (+3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.483, 747 quelle in più guarite. Dei 37.258 casi positivi complessivamente accertati, 8.567 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.146 (+28) nel Sud Sardegna, 3.040 (+36) a Oristano, 7.486 (+46) a Nuoro, 12.019 (+47) a Sassari.

Sicilia - Sono 885 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.808 tamponi processati. Sono, invece, 34 i morti e 504 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola sono 48.001 gli attuali positivi, 227 in terapia intensiva e 46.335 in isolamento domiciliare.

.