Covid Italia, oggi 8.864 contagi e 316 morti: bollettino 19 aprile

VENETO - Sono 497 i contagi. Da ieri, registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 10.786 tamponi, il tasso di positività è al 4,61%. Le persone ricoverate in ospedale sono 1.759: sono 264 i pazienti in terapia intensiva (+1) e 1.495 quelli in area non critica.

BASILICATA - Sono 47 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 19 aprile. Nessun morto nelle ultime 24 ore. Secondo quanto rende noto la task force regionale con il consueto bollettino, i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 sono emersi su un totale di 407 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.507 (-51), di cui 5.326 in isolamento domiciliare. Sono 15.721 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-2). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 305.452 tamponi molecolari, di cui 280.629 sono risultati negativi, e sono state testate 179.558 persone

MARCHE - Sono 137 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 19 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%).

I positivi sono 50 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (26 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (45 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 322 test e sono stati riscontrati 25 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

TOSCANA - Sono 711 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 19 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 31 morti. I guariti sono stati 1.098 nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati eseguiti 9.610 tamponi molecolari e 1.589 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,9% è risultato positivo. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 1.850 (49 in più rispetto a ieri), di cui 273 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 20 uomini e 11 donne con un'età media di 83,1 anni. Sono 388 i casi registrati oggi nell'Asl Centro, 227 nella Nord Ovest e 156 nella Sud est.

Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 7.596 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 6.975, Pisa con 6.403 e la più bassa Grosseto con 3.530. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.850, 49 in più rispetto a ieri, 273 in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia sono stati 5.883 i morti nella Regione nelle ultime 24 ore.

SICILIA - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi (-564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ricoverati in regime ordinario, 176 in terapia intensiva e 24.884 sono in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 549. Da ieri sono stati processati 14.416 tamponi. Il totale dei decessi nell'isola dall'inizio della pandemia sale a 5.172, mentre sono 196.642 i casi totali.

CALABRIA - Sono 156 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. I guariti sono stati 349 nelle ultime 24 ore. In calo l'occupazione delle terapie intensive, tre in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Reggio di Calabria a 120, Cosenza a 24 e Crotone a 3.