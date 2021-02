Covid Italia, oggi 9.630 contagi e 274 morti: bollettino 22 febbraio

(Adnkronos)

Sono 9.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 274 morti che portano il totale a 95.992 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.672 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%.



Medici

Salgono a 328 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiorna il suo 'elenco caduti' a causa del Coronavirus ricordando Marco Morale, pneumologo ospedaliero e Giancarlo Cipriani, ex primario di rianimazione in pensione.

I dati regione per regione

Basilicata - Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri tre decessi.

Toscana - Sono 911 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 16 morti. Oggi sono stati eseguiti 9.094 tamponi molecolari e 1.739 antigenici rapidi. L’8,4% è risultato positivo.

Marche - Sono 117 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.047 tamponi. Dei positivi individuati tre in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, sette in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e cinque fuori Regione.

Puglia - Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.161 tamponi.

Campania - Sono 1.202 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 21 morti, 12 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Valle d'Aosta - Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Nessun morto da ieri.

Emilia Romagna - Sono 1.847 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 23 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 247.856 casi di positività.