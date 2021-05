Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 14 maggio

Tra zona gialla, arancione e rossa, il bollettino del covid in Italia di oggi, 14 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Mentre si profila un'Italia quasi tutta zona gialla, le ultime news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni:

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 252 (53 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 30 in provincia di Fermo, 62 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).