Covid Italia oggi, bollettino contagi regioni: dati 23 aprile e zona gialla

I dati sul coronavirus regione per regione in Italia oggi, 23 aprile. Tra zona rossa, zona arancione e zona gialla -con regole diverse in arrivo- il bollettino covid della Protezione Civile e le news dalle regioni su contagi, ricoveri e decessi. Numeri e ultime notizie dalla Lombardia alla Puglia, dal Lazio alla Sicilia, dal Veneto alla Toscana. I dati delle regioni, in attesa delle ordinanze che sanciranno il passaggio da una zona all'altra: