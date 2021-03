Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi 11 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino di oggi, 11 marzo, su contagi, ricoveri e decessi covid da ogni regione. Il governo attende nuovi dati per definire misure, divieti e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus e frenare le varianti. Intanto, il Piemonte si avvia verso la zona rossa e il quadro peggiora nel Lazio, che si avvicina alla zona arancione.

TOSCANA

"I nuovi casi" di coronavirus "registrati in Toscana sono 1.302 su 25.590 test di cui 15.975 tamponi molecolari e 9.615 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,09% (9,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

MARCHE

Sono 921 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 11 marzo. L'indice di positività è al 10%. Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in zona rossa, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi.

VENETO

Sono 1.677 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 marzo, illustrato dal presidente della Regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 22 morti, un dato che porta a 10.045 il totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.994 tamponi, con un tasso di positività al 3,90%. I casi totali salgono a 348.113, mentre gli attualmente positivi sono 31.674. In ospedale si trovano 1.510 pazienti (+6 rispetto a ieri), di cui 1.340 in area non critica (+2) e 170 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.642.

BASILICATA

Sono 154 i contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino della regione. Sono 150 i nuovi casi, su un totale di 1.805 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore, che riguardano residenti. Sono segnalati altri 3 morti. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 131. Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva passa da 16 a 13.