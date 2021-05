Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 1 maggio

Sono 895 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 895 su 31.714 test di cui 15.779 tamponi molecolari e 15.935 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,82% (8,8% sulle prime diagnosi)", scrive sui social

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 259 (50 in provincia di Macerata, 27 in provincia di Ancona, 80 in provincia di Pesaro-Urbino, 34 in provincia di Fermo, 51 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione).