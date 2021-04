Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 26 aprile

Il bollettino della Protezione Civile e delle regioni con i dati covid Italia sui contagi di oggi, 26 aprile. News sul coronavirus regione per regione con le ultime notizie dalle città - Roma, Milano, Napoli- e in generale dalle regioni che da oggi sono in zona gialla, arancione e rossa con regole per spostamenti, ristoranti e scuola in base al decreto riaperture. Numeri da Lazio e Lombardia, Campania e Piemonte, Puglia e Veneto, Sicilia e Toscana. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 737 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social.

MARCHE

Sono 123 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella, si specifica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1617 tamponi: 732 nel percorso nuove diagnosi (di cui 207 nello screening con percorso Antigenico) e 885 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 123 (33 in provincia di Macerata, 49 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo e 6 in provincia di Ascoli Piceno).