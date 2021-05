Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e morti 11 maggio

Il bollettino del covid in Italia di oggi, 11 maggio, con i dati Italia della Protezione Civile regione per regione. I numeri su contagi, ricoveri e morti. Le ultime news sul Paese in prevalenza in zona gialla, mentre continua il dibattito sul coprifuoco. Le ultime notizie dalle città - Roma, Milano, Napoli - e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: