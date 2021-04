Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 5 aprile

I dati regione per regione e i numeri della Protezione Civile nei giorni di Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione per alcune regioni. Numeri e news su nuovi casi e tamponi da Lombardia e Marche, Toscana e Sicilia, Lazio e Piemonte, Campania e Veneto

I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, lunedì 5 aprile, con la tabella regione per regione. Le ultime news sui casi di Covid, tamponi e tasso di positività nell'ultimo giorno della Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione di alcune regioni, tra cui il Veneto.

TOSCANA

Sono 981 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 4.470 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.224, -0,01% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.948 (60 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (8 in più). Sono 54.929 i casi complessivi ad oggi a Firenze (323 in più rispetto a ieri), 18.050 a Prato (61 in più), 19.102 a Pistoia (60 in più), 11.704 a Massa (41 in più), 21.178 a Lucca (115 in più), 25.197 a Pisa (112 in più), 15.034 a Livorno (72 in più), 18.668 ad Arezzo (114 in più), 11.036 a Siena (59 in più), 7.272 a Grosseto (24 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Complessivamente, 27.276 persone sono in isolamento a casa, mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.948 (60 in più rispetto a ieri, più 3,2%), 282 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 2,9%). Sono 5.478 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia.

BASILICATA

Sono 17 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 2 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 368 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale per l'emergenza Covid. I lucani guariti o negativizzati sono 120. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi scendono a 4.667 (-106), di cui 4.484 in isolamento domiciliare. Sono 14.413 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 440 quelle decedute. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 183 (-2): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 26 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (12). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 287.040 tamponi molecolari, di cui 264.483 sono risultati negativi, e sono state testate 170.777 persone.

MARCHE