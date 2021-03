Covid Italia oggi, bollettino Valle d'Aosta: 77 contagi

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta: il totale da inizio pandemia sale così a 9.075. È quanto si legge nel bollettino della Regione. Sono 686 i tamponi processati nello stesso arco temporale. Nessun decesso Covid in più rispetto a ieri per un totale che rimane di 420 vittime. Salgono a 7.835 i guariti, 48 in più rispetto a 24 ore prima: +29 i nuovi attuali positivi per un complessivo di 820 di cui 37 ricoverati, 8 in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare.