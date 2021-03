Covid Italia oggi, contagi e dati regioni: bollettino 12 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino con dati e contagi covid di oggi, 12 marzo, da ogni regione. Il governo vara il nuovo decreto con la zona rossa per Pasqua 2021. Si attende il monitoraggio che definirà il colore delle regioni: si profilano diversi ingressi in zona rossa. A rischio Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.

TOSCANA

Sono 1.304 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino anticipati su Facebook dal presidente della Toscana, Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.304 su 24.726 test di cui 15.625 tamponi molecolari e 9.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (10,9% sulle prime diagnosi)" scrive il governatore.

MARCHE

Sono 874 i contagi da coronavirus nelle Marche resi noti oggi, 12 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 5866 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 3573 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1156 nello screening con percorso Antigenico) e 2293 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 874 (197 in provincia di Macerata, 286 in provincia di Ancona, 207 in provincia di Pesaro-Urbino, 81 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 37 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.