Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino 18 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino di oggi, 18 marzo, sul covid in Italia: la tabella con contagi, ricoveri e morti da ogni regione. Dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, dall'Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria.

TOSCANA

Sono 1.513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani. "Continuiamo a tenere alta l’attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti", aggiunge il presidente della Toscana.

BASILICATA

Sono 184 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione che fa riferimento a un totale di 1.349 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 morti: si tratta di cittadini di Brienza, Policoro, Senise e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 41, di cui 13 a Matera. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 176 (+3). Scende da 14 a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

MARCHE

Sono 820 i contagi da coronavirus nelle Marche, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6168 tamponi: 3493 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1017 nello screening con percorso Antigenico) e 2675 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 820 (111 in provincia di Macerata, 319 in provincia di Ancona, 230 in provincia di Pesaro-Urbino, 86 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione).