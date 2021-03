Covid Italia oggi, dati bollettino 13 marzo: 26.062 casi e 317 morti

(Adnkronos)

Sono 26.062 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 317 morti che portano il totale a 101.881 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 372.944 tamponi, l'indice positività è al 6,98%.

Marche - Sono 1.000 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. ll Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.648 tamponi: 3.781 nel percorso nuove diagnosi (di cui 947 nello screening con percorso antigenico) e 2.867 nel percorso guariti.

Puglia - Sono 1.700 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti che porta il numero di vittime del Covid nella Regione a 4.260. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.322 tamponi. I pazienti ricoverati sono 1.617, mentre ieri erano 1.583. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 164.016 persone

Toscana - Sono 1.326 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti: 11 uomini e 9 donne. Da ieri sono stati fatti 23.544 test, di cui 14.150 tamponi molecolari e 9.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,63%. Le persone, ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.549, 39 in più rispetto a ieri, 217 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.

Emilia Romagna - Sono 2.950 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna, tra le regioni che da lunedì saranno in zona rossa. Secondo il bollettino di oggi, 13 marzo, si registrano altri 31 morti, un dato che porta il totale dei decessi nella regione oltre quota 11mila.

Basilicata - Sono 141 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, sabato 13 marzo. Da ieri è stato registrato un morto, un residente di Montescaglioso. Da ieri sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. Lieve incremento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 14.

Lazio - Sono 1.998 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 42mila test nella Regione. I guariti e dimessi sono stati 788 nelle ultime 24 ore. Da lunedì 15 marzo 2021 il Lazio con altre dieci regioni diventerà zona rossa. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800".