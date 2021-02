Covid Italia oggi, dati delle regioni: 23 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sui casi di Covid in Italia oggi, martedì 23 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi, mentre cresce l'allarme per la diffusione delle varianti coronavirus nel Paese e in Lombardia scatta la zona arancione 'rafforzata'.

VENETO

Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 21 morti, un dato che porta a 9.742 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.811 tamponi, con un'incidenza del 2,81%. E' di 328.078 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Attualmente le persone positive sono 22.297, compresi 1.394 pazienti ricoverati in ospedale: 1.255 in area non critica (+46 rispetto a ieri) e 139 (+3) in terapia intensiva.

TOSCANA

Sono 824 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 20 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione sono 150.556 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.853 (86,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.389 tamponi molecolari e 8.336 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 15.121, +2,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 983 (31 in più rispetto a ieri, più 3,3%), 159 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 2,6%).

BASILICATA

Sono 120 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 in Basilicata, di cui 114 riguardanti residenti, su un totale di 1.430 tamponi molecolari registrati ieri. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore è deceduta una persona di Potenza. I lucani guariti sono 44. Come precisa la task force, ''al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma Covid-19, si aggiungono ulteriori 36 positività riferite a sabato 20 febbraio, data a partire dalla quale sono state comunque prese in carico dall'azienda sanitaria territorialmente competente''. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.476 (+104), di cui 3.392 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.786 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 357 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 84.