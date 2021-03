Covid Italia oggi, dati delle Regioni: bollettino 14 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni con i dati sui contagi di Covid in Italia oggi, 12 marzo. I numeri dell'epidemia nel Paese, che dopo il via libera del governo al decreto Pasqua 2021 da domani sarà interamente in zona rossa e in zona arancione.

TOSCANA

Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani nel suo post.

MARCHE

Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 14 marzo. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.998 tamponi: 3.628 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.481 nello screening con percorso Antigenico) e 2.370 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 125 in provincia di Macerata, 229 in provincia di Ancona, 135 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione. Per altri 174 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1.481 test e sono stati riscontrati 177 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.