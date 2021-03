Covid Italia oggi, dati delle Regioni: bollettino 15 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni con i dati sui contagi di Covid in Italia oggi, lunedì 15 marzo. I numeri dell'epidemia nel Paese che con l'entrata in vigore del decreto Pasqua 2021 è diviso tra zone rosse, con restrizioni e regole quasi a livello lockdown, e zone arancioni per arginare la diffusione del Coronavirus e delle sue varianti.

TOSCANA

Sono 1.106 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo quanto annuncia su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test, di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)".

MARCHE

Sono 415 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.653 tamponi: 1.251 nel percorso nuove diagnosi (di cui 153 nello screening con percorso antigenico) e 1.402 nel percorso guariti. Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.