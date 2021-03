Covid Italia oggi, dati e contagi regioni: bollettino 16 marzo

(Adnkronos)

Le news con dati e contagi dal bollettino coronavirus regione per regione oggi, 16 marzo, nella giornata successiva allo stop del vaccino AstraZeneca, sospeso dall'Aifa in attesa che l'agenzia europea del farmaco si pronunci il 18 marzo. Da ieri, 11 regioni sono in zona rossa con nuove misure e restrizioni per arginare la diffusione del covid. I dati regione per regione:

TOSCANA

Sono 1.247 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. I nuovi nella regione sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi).

MARCHE

Sono 529 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle Marche oggi, 16 marzo, secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5577 tamponi: 3402 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1270 nello screening con percorso Antigenico) e 2175 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,5%).