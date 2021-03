Covid Italia oggi, regioni: contagi e dati, bollettino 28 marzo

TOSCANA

Sono 1.368 i casi di coronavirus registrati oggi, domenica 28 marzo, in Toscana. Ad anticiparli su Facebook il governatore Eugenio Giani. I test effettuati sono 22.443, di cui 15.228 tamponi molecolari e 7.215 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10% (14,1% sulle prime diagnosi). Si tratta di un lieve calo in termini numerici rispetto al giorno precedente, quando i nuovi positivi erano stati 1.467.

MARCHE

Sono 505 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 28 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4661 tamponi: 2543 nel percorso nuove diagnosi (di cui 848 nello screening con percorso Antigenico) e 2118 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,9%).

PIEMONTE

Sono 1.543 i nuovi casi nella regione, pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatici sono 595 (38,6%). I casi sono 228 di screening, 919 contatti di caso, 396 con indagine in corso, 26 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 119 in ambito scolastico e 1.398 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.672.511 (+15.870 rispetto a ieri), di cui 1.337.971 risultati negativi. Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi.

ABRUZZO

Sono 269 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti.I contagi sono 89 in provincia dell'Aquila, 53 in quella di Chieti, 47 nel Pescarese e 75 nel Teramano. Sono stati eseguiti, nelle ultime ore, 4.052 tamponi molecolari e 1.155 test antigenici. Sono 10.666 gli attualmente positivi (+253): 613 sono ricoverati in area medica (-10), 77 in Terapia intensiva (-6), in 9.976 sono in isolamento domiciliare (+269) con controllo da parte delle Asl. In tutto sono 51.801 guariti (+7).

VENETO

Sono 1.404 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata sul sito del ministero della Salute fa riferimento ad altri 11 morti, che portano il totale a 10.528 nella regione dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi in Veneto sono 39.649 (+418), mentre i guariti/dimessi sono 328.486 (+975).

SICILIA

Sono 953 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 25 morti. I dimessi e guariti sono stati da ieri 340. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Palermo a 395, seguita da Messina a 121 e Catania a 119.

CAMPANIA

Sono 2.095 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Vengono registrati altri 18 morti: 12 persone sono decedute nelle ultime 48 ore, 6 sono decedute in precedenza ma sono state segnalate ieri. Tra i nuovi positivi, 1.483 sono asintomatici. Nel bollettino si fa riferimento a 18.345 tamponi molecolari e 3.799 antigenici. Nella regione, sono occupati 165 posti in terapia intensiva su 656. I posti letto di degenza disponibili in totale sono 3.160, quelli occupati sono 1.592.

CALABRIA

Sono 366 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Ci sono stati, inoltre, altri 5 morti. I dimessi e guariti sono stati 86. Tra le province con un numero più alto di nuovi casi Cosenza a 191, Reggio Calabria 61 e Crotone 57, seguono Catanzaro a 39 e Vibo Valentia a 18.