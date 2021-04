Covid Italia oggi, Gelmini: "Maggio mese della riapertura"

Nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, "maggio sarà il mese della riapertura di tutte le attività economiche. Il governo è al lavoro anche in queste settimane, i ministeri stanno predisponendo i protocolli per riaprire anche gli eventi, le fiere, il turismo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini a TgCom24.

"Dobbiamo riaprire in sicurezza senza poi essere costretti di nuovo a chiudere, non possiamo deragliare all'ultimo miglio - ha aggiunto -. Il presidente Draghi è il primo a voler riaprire ma è chiaro che dobbiamo riaprire non per avere qualche voto in più ma consentendo al Paese di non essere costretto poi a chiudere".