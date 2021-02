Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 24 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, mercoledì 18 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi mentre l'indice Rt nazionale si avvia a superare 1 e si allunga la lista dei comuni zona rossa per arginare la variante inglese del coronavirus.

Toscana

Sono 857 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi 24 febbraio. Ad anticipare il dato su Facebook, il governatore della regione Eugenio Giani.

Basilicata

Sono 169 i contagi da coronavirus in Basilicata, secondo il bollettino di oggi 24 febbraio, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso. Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all'incremento dei contagi che nel bollettino di oggi riguarda soprattutto Potenza (30), Matera (25), Montescaglioso (20) e Policoro (19). I lucani guariti sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.579 (+103), di cui 3.492 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.848 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 357 quelle decedute.

Friuli

(Cro/Adnkronos)

Sono 317 i contagi da coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino del 24 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. I casi positivi sono stati rilevati su 5.912 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 3.700 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 186 casi (5,03%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e scendono a 345 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.