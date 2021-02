Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 25 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, giovedì 25 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi mentre nel Paese sale l'indice Rt nazionale e, con la diffusione della variante inglese del Coronavirus, molti comuni sono passati in zona rossa o in zona arancione rafforzata.

Toscana

"Sono 1.374 i nuovi contagi di Coronavirus registrati oggi in Toscana su 22.375 test di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Si registrano 14 nuovi decessi. Dall'inizio dell’epidemia in Toscana sono 152.787 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 132.044 (86,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 16.130, +4,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.012 (7 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 159 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%).

Basilicata

Sono 128 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 registrati in Basilicata, di cui 120 riguardanti residenti. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino, parlando di un totale di 1.245 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore è deceduta una persona. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (25), Potenza (12) e Montescaglioso (12), in quest'ultima città il sindaco Vincenzo Zito ha disposto l'anticipazione del coprifuoco alle ore 20. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.647 (+68), di cui 3.557 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.899 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 358 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90 (+3).