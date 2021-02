Covid Italia oggi, i dati delle regioni

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, giovedì 18 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi. L'indice Rt nazionale si attesta a 0,99. Zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise.

Basilicata

Sono 142 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 136 riguardanti residenti, su un totale di 1.642 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata.

Toscana

Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Abruzzo

Sono 494 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 19 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri, registrati altri 9 morti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 47 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo.

Valle d'Aosta

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 174 tamponi, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi, con il totale delle vittime da inizio pandemia che è di 413 persone.