Covid Italia oggi, regioni e zona gialla: bollettino contagi 7 maggio

Il bollettino covid delle regioni e della Protezione Civile con i numeri in Italia su Rt, contagi, ricoveri e morti di oggi, 7 maggio. News dalle città - Roma, Milano, Napoli - e in generale da ogni regione. Dati da Lombardia e Lazio, Toscana e Liguria, Piemonte e Campania, che dovrebbero rimanere in zona gialla, dove potrebbe approdare la Puglia. Dalla zona rossa la Valle d'Aosta punta a salire in zona arancione. I dati:

TOSCANA

Sono 715 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 27.063 test di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani suoi social nella giornata caratterizzata da novità su zona gialla, arancione e rossa.

MARCHE

Sono 314 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Nella giornata caratterizzata da novità su zona gialla, arancione e rossa, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4466 tamponi: 2508 nel percorso nuove diagnosi (di cui 631 nello screening con percorso Antigenico) e 1958 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 314 (46 in provincia di Macerata, 47 in provincia di Ancona, 145 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione).