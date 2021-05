Covid Italia oggi, zona gialla e bollettino regioni: contagi 21 maggio

Con l'indice Rt a 0.78 tutte le regioni verso la zona gialla -da Lazio a Lombardia, da Campania a Veneto- il bollettino covid in Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione con attenzione particolare alle grandi città: Milano, Roma, Napoli. Contagi, ricoveri, morti: numeri e news da Puglia a Piemonte, da Toscana a Friuli Venezia Giulia. I dati delle regioni:

Sono 392 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi)", scrive sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 1.802.437.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione).