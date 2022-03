Covid Italia, Pregliasco fa il punto su nuova ondata

"Siamo di fronte a una nuova ondata, ma con effetti un po' meno 'pesanti' sia perché il virus è un terzo meno cattivo dal punto di vista della patogenicità, sia perché abbiamo una quota notevole di vaccinati e di guariti, quindi protetti, seppure non completamente, verso la variante" Omicron. Così il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, che all'Adnkronos Salute fa notare come "in questa fase cominciano a vedersi, anche con minore proporzionalità rispetto a prima, ricoveri e situazioni pesanti".

"In questa fase, dunque - sostiene - sono necessari progressività ed equilibrio, che hanno contraddistinto l'approccio italiano di mitigazione, cioè di riduzione della velocità in cui il virus si diffonde, grazie a interventi che hanno ridotto la quota di contatti, perché, ricordiamolo - conclude - ogni contatto è a rischio".