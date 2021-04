Covid Italia, Pregliasco: "Per riaperture aspettiamo fine aprile"

"La tempistica di Draghi è giusta, aspettiamo la fine aprile" per le riaperture. Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, parlando delle restrizioni anti Covid in Italia in collegamento con la trasmissione 'Coffee Break' su La7.

"E' necessario pianificare con un tempismo che possa prevedere step successivi. L'Inghilterra ha previsto due test gratuiti a settimana per tutti, questo è un elemento fondamentale perché il tracciamento purtroppo ora lo abbiamo perso", sottolinea Pregliasco.

"Mi sento di dover chiedere ancora uno sforzo far scendere a valori più bassi le infezioni e rivedere il tracciamento. Quindi -dice- continuare a mantenere protocolli molto stringenti e provare a uscire step by step. Io credo che sia giusta la tempistica trovata da Draghi".