Covid Italia, Pregliasco: "Picco di 120mila contagi a Pasqua"

"Questa ondulazione di contagi" Covid "avrà un picco durante le feste pasquali, arrivando anche a 120mila contagi" giornalieri, "e dopo quel periodo si capirà se questa sarà da considerarsi come una quinta ondata". Lo ha detto a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano. Quella alle porte sarà una "Pasqua col Covid, insomma, ma a fine maggio le cose dovrebbero migliorare", ha precisato. Alla domanda se in autunno faremo una quarta dose di vaccino, il medico ha risposto "sì. E si arriverà a vaccini aggiornati come avviene per la semplice influenza", ha ribadito.

Poi ha avvertito: "Se togliamo le mascherine al chiuso, c'è la possibilità di nuova ondata di contagi" Covid "a giugno e luglio". Ma quindi andrebbero tenute anche dopo fine aprile? "Lasciamo lo step della loro eliminazione dal primo maggio - ha risposto l'esperto - ma comunichiamo che c'è la possibilità di tornare indietro, se il numero dei ricoverati e delle terapie intensive si alza come in passato“.