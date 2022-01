Covid Italia, Pregliasco: "Ritorno a smart working per limitare contagi"

"Va ridotto il numero della gente in giro"

"Secondo me sarebbe una cosa assolutamente utile un ritorno massiccio allo smart working". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, in vista dei nuovi provvedimenti del governo per arginare i contagi Covid.

"Il pericolo maggiore con la variante Omicron - spiega l'esperto - ora è la facilità del contagio, quindi va ridotto il numero della gente in giro. L'alto numero dei casi, anche se è vero che per la maggior parte sono banali, - conclude - può diventare un problema".