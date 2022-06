Covid Italia, raddoppiati ricoveri in età pediatrica

Aumento netto dei ricoveri per Covid in età pediatrica: pur restando limitati, sono più che raddoppiati. E' quanto emerge dalla rilevazione settimanale - dal 14 al 21 giugno - nei 4 ospedali sentinella e nei reparti di pediatria aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

I pazienti sono per lo più bambini molto piccoli (neonati tra 0 e 6 mesi che in una settimana sono quasi triplicati da 5 a 14 pazienti), nei cui confronti atteggiamenti di prudenza possono facilitare il ricorso al ricovero, indica la Fiaso precisando che un aumento della circolazione del virus può determinare questo fenomeno, senza che sia sotteso un aumento della gravità delle sindromi.

Per la prima volta da 5 settimane si registra un ricovero in terapia intensiva 'per Covid': si tratta di un bambino della classe 5-11 senza comorbidità. Sono segnalati inoltre due ricoveri 'con Covid' in intensiva, uno sotto i 6 mesi di età e l'altro della classe 12-18 non vaccinato.